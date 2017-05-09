Смартфон Oukitel K10000 Pro с батареей на 10000 мА•ч можно будет зарядить за 3,5 часа

По данным ресурса The Verge, в настоящее время компания Oukitel готовит к выпуску смартфон, оснащённый аккумулятором большой ёмкости. Модель K10000 Pro получит батарею ёмкостью 10000 мАч.

Как отмечает производитель, благодаря использованию технологии ускоренной зарядки полностью пополнить заряд аккумулятора можно всего за 3,5 часа. Комплектное зарядное устройство обладает характеристиками 12В/2А. Вероятно, батарея столь высокой ёмкости позволит смартфону работать без подзарядки на протяжении нескольких дней.

Согласно имеющейся информации, смартфон Oukitel K10000 Pro содержит 5,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек и 8-ядерный процессор MediaTek, работающий на частоте 1,5 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Более подробные технические характеристики и ориентировочная цена устройства не разглашаются. Его официальная презентация запланирована на июнь.

Источник: The Verge