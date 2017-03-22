Смартфон Samsung Galaxy J5 (2017) получит 12-мегапиксельную фронтальную камеру

Смартфон Samsung Galaxy J5 (2017) продолжает свое турне по бенчмаркам: аппарат уже успел отметиться в Geekbench, а сейчас устройство обзавелось собственной страничкой с результатами тестов в GFXBench.

Новые данные подтвердили некоторые характеристики Samsung Galaxy J5 (2017), раскрытые предыдущими утечками, а также раскрыли некоторых параметры, которые ранее не сообщались.

Итак, аппарат действительно построен на однокристальной платформе Samsung Exynos 7870, имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Кроме того, устройство получит основную камеру разрешением 12 Мп и фронтальную камеру аналогичного разрешения, что должно порадовать поклонников селфи.

Кроме того, результаты тестов Samsung Galaxy J5 (2017) в GFXBench содержат данные о диагонали дисплея устройства, но с учетом того, что модель Galaxy J5 (2016) (на заглавном фото) оснащалась дисплеем диагональю 5,2 дюйма, видеть 4,8-дюймовый экран HD у Samsung Galaxy J5 (2017) несколько странно. Скорее всего, ПО неверно указывает этот параметр.

По части датчиков никаких сюрпризов нет, их набор – стандартный. Смартфон работает под управлением Android 7.0.

Источник: GFXBench