Смартфон Samsung Galaxy Note8 будет представлен 23 августа

Компания Samsung разослала по каналам СМИ приглашения на очередной мероприятие из серии Samsung Unpacked, посвященное анонсу своего следующего большого флагмана Samsung Galaxy Note8. Мероприятие пройдет 23 августа в Нью-Йорке. На картинке показаны узкие верхняя и нижняя рамки экрана и отсутствие боковых граней, что явно указывает на применение более вытянутого в высоту дисплея Infinity Display, подобного тем, которыми оснащены Galaxy S8 и Galaxy S8+.

На месте, которое, по задумке маркетологов, наверняка является экраном смартфона красуется надпись Do bigger things и показан стилус. Это вполне можно считать намеком на какие-то более широкие возможности работы с электронным пером S Pen.

Это приглашение также служит опровержением недавнего изображения от производителя чехлов Nillkin, указывающее на широкую рамку над дисплеем у смартфона Samsung Galaxy Note8.

По предварительным данным, Samsung Galaxy Note8 получит дисплей AMOLED диагональю 6,3 дюйма с соотношением сторон 18.5:9, SoC Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти. Главным отличием от Galaxy S8/S8+ станут сдвоенная основная камера, а также электронное перо S Pen. Устройство получит горизонтально ориентированный модуль двойной камеры. Разрешение обоих модулей основной камеры составляет 12 Мп. Емкость аккумулятора – 3300 мА•ч. Из коробки смартфон будет работать под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat. Цена на территории Европы ожидается на уровне 999 евро. Также слухи указывают на поддержку голосового помощника Bixby и совместимость с ранее выпущенной док-станцией Samsung DeX. Что из этого подтвердится, узнаем уже через месяц.

Источник: gsmarena