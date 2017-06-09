Смартфон Samsung Galaxy Note8 не получит встроенный в дисплей сканер отпечатков, но может стать первым устройством с SoC Snapdragon 836

Samsung пыталась разместить дактилоскопический датчик под поверхностью дисплея в Galaxy S8, но не успела решить все сопряженные с этим технологические трудности, и в результате нынешний флагман вышел со сканером отпечатков пальцев на задней панели. По крайней мере, на это указывают многочисленные сообщения. По новым данным, не дебютирует эта технологии и в грядущем флагманском смартфоне Galaxy Note8, который ожидается в сентябре.

По словам отраслевых наблюдателей, ссылающихся на неназванного сотрудника Samsung Electronics, производитель уже разработал соответствующий сканер отпечатков пальцев, но столкнулся с другой проблемой, связанной с безопасностью. В то же время инсайдеры сообщают о другой проблеме: якобы смартфон не отличает обычные прикосновения, связанные с управлением, от команды блокировки/разблокировки.

В других свежих сообщениях, касающихся следующей модели линейки Galaxy Note, говорится об использовании в качестве основы еще не представленной SoC Snapdragon 836, которая станет обновленной версией нынешней флагманской однокристальной системы Snapdragon 835, по аналогии с Snapdragon 820/821. Якобы Galaxy Note8 будет первым смартфоном с SoC Snapdragon 836. По слухам, Snapdragon 836 будет отличаться возросшей до 2,5 ГГц процессорным блоком и более мощным GPU с частотой 740 МГц. Следующими смартфонами с Snapdragon 836, которые выйдут после Galaxy Note8, как сообщается, станут LG V30 и новые Google Pixel.

Предыдущие слухи приписывали Galaxy Note8 дисплей Infinity Display диагональю 6,3 дюйма, занимающий почти всю лицевую панель, сдвоенную основную камеру и ОС Android 7.1.1 из коробки.

Источник: gsmarena (1 и 2)