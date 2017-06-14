Смартфон Samsung Galaxy Note8 получит двойную основную камеру собственного производства

Как сообщает ресурс GSMArena, новый смартфон Samsung Galaxy Note8 будет оснащён двойным модулем камеры на задней панели. Производителем таких модулей называют подразделение Samsung Electro-Mechanics.

По данным источника, устройство получит два 13-мегапиксельных сенсора, который способны работать совместно для улучшения качества снимков. Подразделение Samsung Electro-Mechanics работает над созданием трёх различных двойных модулей камер, но их назначение пока остаётся неизвестным. Возможно, они будут использоваться в модели Galaxy C10. При этом не упоминается о возможности использования двойной камеры для селфи, расположенной на лицевой панели смартфона.

Предыдущие слухи также свидетельствовали о наличии двойной камеры у смартфона Samsung Galaxy Note8. Но тогда говорилось, что он получит 13-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом и 12-мегапиксельный сенсор с телеобъективом. Благодаря этому пользователи смогут вести съёмку с различными фокусными расстояниями.

Источник: GSMArena