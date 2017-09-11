Смартфон Samsung Galaxy Note8 заработал у iFixit столько же баллов, сколько и Galaxy S8/S8+

Специалисты iFixit, разбирающие электронные устройства с целью оценки их ремонтопригодности, добрались до новенького смартфона Samsung Galaxy Note8.

Учитывая, что нынешние флагманские смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ в своем время заработали у iFixit за ремонтопригодность лишь по четыре балла, ожидать высоких результатов новой модели особо не стоило. Собственно, забегая вперед, смартфон Samsung Galaxy Note8 получил ту же оценку – четыре балла. Как обычно, по итогам разборки был смонтирован видеоролик, в котором отмечены сильные и слабые стороны конструкции.

Разборка смартфона начинается с демонтажа стеклянной панели, прикрывающей тыльную сторону.

На данном этапе никаких особых трудностей специалисты iFixit не испытывали, но обратили особое внимание на кабель для подключения сканера отпечатков пальцев, который можно по неосторожности легко повредить.

После этого необходимо выкрутить несколько винтов, удерживающих внутреннюю часть шасси, снять антенну NFC, катушку беспроводной зарядки и динамик.

Аккумулятор приклеен к корпусу большим количеством клея, так что вытащить его – весьма непросто. Отмечается, что в сравнении с предшественником изменилось его местоположение – он переехал от края практически в центр. К слову, вибромотор тоже сменил «место прописки» и переехал в правый нижний угол, так что привычная схема размещения этих компонентов теперь в прошлом. Аккумулятор произведен Samsung SDI; он характеризуется напряжением 3,85 В и емкостью 12,71 Вт∙ч (3300 мА∙ч). Это на 6% меньше, чем у Note7 (13,48 Вт∙ч), но немного больше по сравнению с восстановленной версией Note7 Fan Edition (12,32 Вт∙ч).

Большинство используемых компонентов идентичны таковым у актуальных флагманов семейства Galaxy S и конкурирующих моделей.

На печатной плате расположились сдвоенная микросхема SoC Qualcomm Snapdragon 835 и оперативной памяти Samsung K3UH6H60AM-NGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, микросхема флэш-памяти Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 объемом 64 ГБ, звуковой кодек Qualcomm WCD9341, усилитель мощности Skyworks 78160-11, контроллер Wacom W9018, Wi-Fi-модуль Murata KM7628048, микросхему управления питанием Qualcomm PM8986 и прочие микросхемы.

Внутри новинки нашлось место и для тоненькой тепловой трубки, которая уже стала обязательным элементом конструкции флагманских смартфонов.

В целом, как уже отмечалось выше, устройство заработало четыре балла из десяти возможных (максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам). К плюсам отнесена модульность конструкции, что позволяет без особого труда заменять некоторые элементы, а также использование стандартных винтов Phillips. Баллы были сняты за то, что для замены дисплея придется разобрать аппарат полностью, огромное количество клея, которым крепятся к корпусу аккумуляторные элементы, а также сложность отделения стеклянной панели тыльной части, с которой начинается любой ремонт.

Источник: iFixit