Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить 8 ГБ ОЗУ, флэш-память UFS 2.1 и двойную основную камеру

Ресурс Gizmochina поделился очередной порцией слухов о технических характеристиках нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Чтобы вернуть лояльность потребителей после фиаско с Galaxy Note7, компания намерена предложить действительно впечатляющий продукт.

В нынешнем флагмане Galaxy S7 используется 4 ГБ оперативной памяти. Предыдущие утечки свидетельствовали, что модель Galaxy S8 получит 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Однако новые слухи утверждают, что грядущий флагман будет оснащён оперативной памятью объёмом 8 ГБ (не каждый новый ноутбук может похвастаться такими характеристиками). Сами чипы изготавливаются по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Также сообщается, что Galaxy S8 получит встроенное хранилище на базе скоростной памяти UFS 2.1. Отметим, у выведенного с рынка Galaxy Note7 использовалась флэш-память стандарта UFS 2.0.

Предыдущие утечки также свидетельствовали, что смартфон Samsung Galaxy S8 будет представлен в двух версиях: стандартная модификация с 5,1-дюймовым дисплеем и версия Galaxy S8 Plus с 6-дюймовым дисплеем. Так как в названиях больше не используется слово edge, предполагается, что у обоих версий будет изогнутый по краям дисплей. А от физической кнопки Home решено отказаться. Использовавшийся ранее в кнопке Home сканер отпечатков пальцев перекочует в дисплей. Теперь для биометрической идентификации будет применяться оптический сенсор.

На различных рынках будут продаваться модификации с процессорами Snapdragon 835 и Exynos 8895. Предполагается, что более крупная модель первой из смартфонов Samsung получит двойную камеру на задней панели. Среди прочих потенциальных характеристик отмечается поддержка беспроводного стандарта Bluetooth 5.0. В качестве операционной системы будет использоваться Android 7.0 Nougat с новым фирменным интерфейсом Samsung Experience и виртуальным ассистентом, у которого может быть мужской (Bixby) или женский (Kestra) голос.

Предыдущий флагманский смартфон Galaxy S7 был представлен в феврале нынешнего года. Но презентация модели Samsung Galaxy S8 может быть перенесена на апрель 2017 года. При этом стоимость новинки может оказаться выше, чем у флагмана нынешнего поколения – примерно, на 15-20%, считают аналитики Goldman Sachs. Так что цена смартфона Samsung Galaxy S8 может оказаться на уровне $900.

Источник: Gizmochina