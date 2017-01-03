Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить аналог функции Microsoft Continuum

Ресурс AAWP поделился изображением, которое получил от собственного источника и которое якобы предназначено для грядущей презентации флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Судя по приведенным на нем данным, южнокорейский гигант разрабатывает некую вариацию функции Continuum, обеспечивающей возможность превращения смартфона с Windows 10 Mobile в своеобразную замену настольного ПК путем подключения внешнего дисплея и периферии, только для Android. Разработка проходит под названием Samsung Desktop Experience.

Как видно, решение Samsung полностью копирует идеи, заложенные в Continuum. Посредством кабеля смартфон подключается к внешнему монитору, а затем, используя беспроводной соединение Bluetooth, можно подключить клавиатуру и мышь. Путем вот таких вот нехитрых манипуляций смартфон превращается в полноценное рабочее место со всеми вытекающими преимуществами вроде нескольких рабочих столов и поддержки многозадачности.

Конечно, за достоверность информации на изображении никто ручаться не будет, но решительно отрицать что-то подобное пока не стоит. Подобная возможность лишней определенно не будет и вполне может стать одной отличительных особенностей флагманской линейки смартфонов Samsung. К тому же, производительности актуальных однокристальных систем для смартфонов уже давно более чем достаточно для реализации подобной функциональности.

Источник: AAWP