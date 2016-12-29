Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить поддержку стилуса S Pen и программные кнопки, чувствительные к силе нажатия

После отзыва смартфона Galaxy Note7 поклонники продукции компании Samsung Galaxy Note7 остались без нового устройства, обеспечивающего поддержку стилуса. Исправить эту ситуацию компания может ещё до релиза следующей модели серии Galaxy Note. По слухам, готовящийся к выходу флагманский смартфон Galaxy S8 также будет поддерживать работу со стилусом.

Согласно имеющейся информации, смартфон Samsung Galaxy S8 будет доступным в виде двух версий, отличающихся размерами дисплея. И для более крупной 6-дюймовой модификации может быть добавлена поддержка S Pen. Хотя не исключено, что и компактная модель сможет работать со стилусом.

Кроме того, очередная порция слухов от David Ruddock свидетельствует о том, что смартфон Samsung Galaxy S8 лишится аппаратной кнопки Home и ёмкостных кнопок управления. Вместо них будут использоваться программные кнопки. Причём, по новым данным, в этих программных кнопках будет реализована поддержка наподобие 3D touch. Таким образом, кнопки управления мигрируют в дисплей и получат чувствительность к силе нажатия, что позволит расширить функции управления. Также сообщается о возможности использования настраиваемых навигационных кнопок для различных видов взаимодействия. Благодаря отказу от физических кнопок удастся уменьшить размеры нижней грани лицевой панели.

Ранее сообщалось, что отказ от кнопки Home приведёт к интеграции сканера отпечатков пальцев в дисплей. Но источник предполагает, что сканер может быть перемещён на заднюю панель устройства.

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy S8 ожидается в апреле 2017 года.

Источник: gsmarena 1, 2