Смартфон Samsung Galaxy S8 все же сохранит разъем 3,5 мм. Опубликовано первое «настоящее» фото устройства и подтверждена дата выхода

Надежный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass), известный под ником @evleaks, опубликовал фотографию младшей модели грядущей флагманского линейки смартфонов Samsung Galaxy S8, назвал 29 марта в качестве даты анонса, а 21 апреля датой начала мировых продаж, а также обобщил все известные к данному моменту подробности об аппаратах.

Начнем с того, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, похоже, вопреки предыдущим слухам, все-таки получат аудиоразъем 3,5-мм, который четко видно на фото. Сзади Galaxy S8 очень похож на своего предшественника, за исключением перемещенного на новое место сканера отпечатков пальцев, но лицевая сторона выглядит совершенно иначе. Это радикальное отступление от привычного дизайна линейки. Аппаратной кнопки «Домой» больше нет, как и стандартных сенсорных клавиш «Назад» и вызова списка открытых приложений; вместо них теперь огромный загнутый с двух сторон экран, который занимает практически всю фронтальную панели.

Описанные evleaks в заметке на сайте VentureBeat технические характеристики почти точь-в-точь совпадают с теми, что недавно публиковал The Guardian. Устройства получили огромные экраны infinity display (5,8 дюйма у младшей и 6,2 дюйма у старшей модели) – больше, чем у 5,7-дюймового Note – с необычным соотношением сторон (18,5:9). Считается, что благодаря этому решению новые флагманы будут ощущаться в руке как прошлогодние Galaxy S7 и S7 Edge.

Ниже списком приводим основные характеристики Samsung Galaxy S8:

Экран: 5,8 или 6,2 дюйма QHD (AMOLED);

Камеры: 12-мегапиксельная основная с диафрагмой F/1.7 и 8-мегапиксельная лицевая с диафрагмой F/1.7;

Однокристальная платформа: Snapdragon 835 или Samsung Exynos в зависимости от рынка;

Встроенная память: 64 ГБ с возможностью расширения посредством карт microSD;

Оперативная память: 4 ГБ;

Аккумулятор: 3000 или 3500 мА·ч;

Другие особенности: разъем 3,5 мм, порт USB Type-C и защита от воды.

Ожидается, что смартфоны Samsung Galaxy S8 получат аналог функции Windows Continuum, которая позволит превращать смартфон в своеобразную замену ПК путем подключения опциональной док-станции. Также упоминается специальная кнопка для активации виртуального ассистента нового поколения Bixby, основанного на разработках ИИ-стартапа Viv Labs, купленного южнокорейским гигантом в прошлом году. Как утверждается, Bixby сможет выполнять более сложные запросы и поручения по сравнению с существующими Apple Siri и Google Assistant. Само собой, камеры будут заметно лучше, чем у прошлогодних моделей с расширенными возможностями стандартного ПО для съемки.

Остается самый интересный вопрос – цена. По последним данным, в Европе Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus будут стоить €799 и €899 соответственно. То есть, примерно на €100 больше, чем просили на старте за Galaxy S7 и S7 Edge.

Источник: venturebeat