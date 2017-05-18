Смартфон Samsung Galaxy S8 заработал у DxOMark столько же баллов за камеру, сколько и предшественник

Авторитетное издание DxOMark оценило камеру смартфона Samsung Galaxy S8 и присвоило ей 88 баллов из 100 возможных. Отметим, это достаточно высокий результат. Больше смогли набрать лишь камеры HTC U11 (90 баллов) и Google Pixel (89 баллов). Камера в прошлогоднем флагмане Samsung Galaxy S7 edge также набрала 88 баллов.

Оценив работу камеры смартфона Samsung Galaxy S8, эксперты DxOMark отметили отличный автофокус, точный баланс белого и очень эффективную систему устранения шумов. Автофокус признан одним из наиболее быстрых из существующих на рынке. Однако основной проблемой камеры названа более мягкая и менее контрастная передача изображения. Аналитики отмечают, что устройство отлично справляется с передачей цвета и определением экспозиции. Однако когда снимается сложная высококонтрастная сцена, автоматически активируется режим HDR и снимок получается слегка переэкспонированным (слишком светлым). Вместе с тем, камера впечатлила своими возможностями вести съёмку в условиях недостаточной освещённости. Снимки получаются яркими с проработанными деталями. Правда, такой результат достигается только в том случае, когда и смартфон, и снимаемый объект остаются неподвижными. Даже незначительное движение (что является обычным делом при съёмке с рук без использования штатива) может сделать снимок непригодным для использования.

Также эксперты DxOMark оценили возможности камеры смартфона Samsung Galaxy S8 в плане записи видео. Отмечается, что функция стабилизации изображения была существенно доработана по сравнению с предыдущим флагманом. Это улучшение наиболее заметно при съёмке видео в условиях недостаточной освещённости. Но при панорамировании видео возможны случайные смещения кадров. Скорость срабатывания затвора была повышена по сравнению с устройствами серии Galaxy S7. Однако данная настройка может вызывать появление большего количества шума при съёмке видео внутри помещений. Кроме того, некоторые мелкие детали могут теряться при съёмке в условиях недостаточной освещённости.

Учитывая перечисленные выше особенности, эксперты DxOMark назвали смартфон Samsung Galaxy S8 отличным выбором для съёмки фотографий при любых условиях освещённости.

Источник: gsmarena