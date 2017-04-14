Смартфон среднего уровня HTC One X10 получил цельнометаллический корпус и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч

Наше недавнее предположение о скором анонсе смартфона HTC One X10 оказалось верным. Описание новинки вчера появилось на российском сайте HTC. Продажи HTC One X10 в черном и серебристом цвете стартую уже в этом месяце, а вот цена оказывалось ощутимо выше предполагаемых $290, а именно – $355.

Что касается обещанной батареи большей емкости, этот параметр у HTC One X10 составляет рекордные для смартфонов компании, но не для рынка, 4000 мА•ч. По данным производителя, этого должно быть достаточно для двух дней автономной работы. Практически все предварительные данных о характеристиках устройства подтвердились, так что нам остается лишь подвести итоги.

Итак, X10 выполненный в «устойчивом к появлению царапин» полностью металлическом корпусе HTC One основан на базе однокристальной системы MediaTek Helio P10 и оснащен дисплеем диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD. Сверху экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Оперативной памяти в смартфоне установлено 3 ГБ, а флэш-памяти — 32 ГБ. Пользователи смогут расширить память за счет карт microSD емкостью до 2 ТБ.

В основной камере смартфона используется сенсор разрешением 16 мегапикселей (размер светочувствительной ячейки – 1 мкм) и объектив с максимальной диафрагмой F/2.0. Основная камера оснащена светодиодной вспышкой, позволяет снимать видео с разрешением Full HD частотой 30 кадров в секунду и осуществлять серийная съемку со скоростью до 4 к/с. В приложении камере есть несколько режимов съемки, включая режим «Профи» с ручными настройками и записью фотографий в формате RAW и режим «Панорама» с захватом сцены до 120 градусов. Фронтальная восьмимегапиксельная камера (1,12 мкм) получила широкоугольный (86°) фиксированный объектив с диафрагмой F/2.2.

Из остального можно отметить стандартный набор беспроводных интерфейсов и датчиков, сканер отпечатков пальцев на задней панели, два слота для карт SIM (nano-SIM), энергосберегающий режим и поддержку быстрой зарядки (5В/2А).

Отдельно можно упомянуть систему Boost+, которая динамически управляет всеми ресурсами смартфона и повышает его производительность в зависимости от конкретной задачи. К примеру, в играх Boost+ автоматически подстраивает разрешение, предотвращая лишний расход энергии аккумулятора.

Габариты смартфона равны 152,9х75,6х8,23 мм при массе 175 г.

Следующим смартфоном HTC должна стать флагманская модель HTC U (Ocean).

Источник: HTC