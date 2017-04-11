Смартфон Xiaomi Mi 6 представят 19 апреля

Анонса смартфона Xiaomi Mi 6 сегодня можно не ждать. Соответствующая пресс-конференция, посвященная этому долгожданному (особенно среди поклонников бренда) событию, пройдет на следующей неделе – 19 апреля. Именно эта дата указана в опубликованном компанией рекламном изображении.

На самом изображении, помимо большой и блестящей цифры 6, недвусмысленной указывающей на название смартфона, присутствует небольшое послание следующего содержания: «Вы ждали 203 дня, мы ждали 7 лет». В данном случае имеется в виду промежуток времени между анонсами Xiaomi Mi 5s и Xiaomi Mi6 (203 дня), а также возраст компании, которая недавно отметила свое 7-летие.

Собственно, никаких других подробностей картинка не сообщает.

Как уже отмечалось в предыдущих новостях, смартфон Xiaomi Mi 6, набирающий 170 тыс. баллов в тесте AnTuTu, является первым китайским устройством с SoC Snapdragon 835. Покупателям предложат два варианта Xiaomi Mi 6, отличающиеся диагональю дисплея и рядом других параметров. Младшая Xiaomi Mi 6 будет доступна в версиях с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене $318 и $376 соответственно, цены на старшую Mi 6 Plus в зависимости от модификации (6/32, 6/128, 6/256) колеблются в диапазоне от $390 до $535.

Источник: gizmochina