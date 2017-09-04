Смартфон Xiaomi Mi A1 протестирован в Geekbench

Готовящийся к выходу смартфон Xiaomi Mi A1 является одним из наиболее обсуждаемых и ожидаемых устройств. Живой интерес общественности к новинке китайского производителя отчасти объясняется тем, что сама она, по слухам, станет очередной моделью программы Android One (предположительно, это прямо отражено в названии новинки – Android One (1)). со стоковой операционной системой Android. И вот сейчас устройство было замечено в базе данных тестового пакета Geekbench.

Протестированное устройство было оснащено однокристальной системой Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и работало под управлением операционной системы Android 7.1.2. Таким образом, сомнений в том, что Xiaomi Mi A1 станет версией Xiaomi Mi 5X (на заглавном изображении) с «чистым» Android остается все меньше.

Что касается результатов производительности, в однопоточном тесте устройство набрало 852 балла, в многопоточном — 3837 баллов. Эти результаты примерно соответствуют показателям производительности Xiaomi Mi 5X в тестах Geekbench.

Анонс Xiaomi Mi A1 ожидается уже завтра. Если информация о принадлежности к семейству Android One подтвердится, то это вне всяких сомнений будет самый интересный с точки зрения характеристик смартфон, выпущенный в рамках одноименной программы совместно с Google.

Источник: gizmochina