Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 представят 12 сентября, производитель оценил его в $599 (6/128 ГБ) и $749 (8/256 ГБ)

Благодаря очередной утечке данных стала известна не только точная дата анонса смартфона Xiaomi Mi Mix 2 (12 сентября 2017 года), но и стоимость различных версий этого крупноформатного безрамочного смартфона.

Ранее ожидалось, что данная модель выйдет на рынок заметно позже. Однако, кроме утечки на корректность новой даты указывает недавнее снижение цены на первое поколение модели Mi Mix — подобный ход типичен для случаев, когда производитель хочет распродать остатки текущей модели перед анонсом новой.

По новым данным, Xiaomi Mi Mix 2 получит как минимум две модификации — базовую с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 128 ГБ, а также премиум-вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ. При этом первую версию оценили в $599 (3,999 Yuan), а вторую — в $749 (4,999 Yuan).

Напомним, что судя по предыдущим утечкам смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит 6-дюймовый дисплей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и батарею на 4500 мАч, а также основную камеру на 12 Мп (Sony IMX386) и фронтальную на 5 Мп (OV5675).

Источник: Gizmochina