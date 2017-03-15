Смартфонам Nokia 8 и Nokia 7 приписывают цельнометаллический корпус, очень тонкие рамки вокруг дисплея и пока неанонсированную SoC Snapdragon 660

Свежие слухи указывают на то, что нынешние владельцы торговой марки Nokia (HMD Global) готовят к выпуску не только флагманский смартфон с SoC Snapdragon 835, но еще как минимум две модели рангом ниже – Nokia 7 и Nokia 8 (названия предположительные). Отметим, что ранее Nokia 8 считалось наиболее вероятным именем вышеупомянутого флагмана. Таким образом, если слухи о выпуске Nokia 7 и Nokia 8 окажутся верны, то флагманская модель в итоге может выйти на рынок под именем Nokia 9.

В общем, обе потенциальные новинки – Nokia 8 и Nokia 7 – якобы будут основаны на пока еще неанонсированной однокристальной системе Snapdragon 660. Последняя, как ожидается, в ассортименте производителя заменит прошлогоднюю модель Snapdragon 653, которая в свое время сменила Snapdragon 652. Модель Nokia 8 будет крупнее и получит экран более высокого разрешения (QHD). Меньшая модель Nokia 7 будет оснащена экраном Full HD.

Обе модели получат цельнометаллические корпуса и будут отличаться очень тонкими рамками вокруг дисплея. Также сообщается, что основная камера Nokia 7/8 будет выглядеть иначе, нежели камеры моделей Nokia 3, 5 и 6. Сканеры отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки и более качественные сенсоры изображении – все это ожидается в моделях Nokia 7 и 8. Более того, Nokia 8 в конечном итоге может получить оптику Carl Zeiss, хотя в таком случае непонятно, что тогда предложит флагман.

О сроках выпуска смартфонов Nokia 7, 8 и 9 пока данных нет. Предполагается, что новинки могут анонсировать в мае или июне.

Источник: gsmarena