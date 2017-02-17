Смартфону Apple iPhone 8 приписывают лазерный 3D-сканер с функцией распознавания лиц взамен сканера отпечатков пальцев Touch ID

Аналитик из компании JPMorgan Род Халл (Rod Hall) рассказал о грядущих изменениях, которые компания Apple может реализовать в смартфоне iPhone следующего поколения.

Аналитик утверждает, что Apple откажется от использования сканера отпечатков пальцев Touch ID, который дебютировал в 2013 году. Вместо него планируется внедрить новую систему биометрической идентификации. На лицевой панели смартфона, якобы, планируется разместить лазерный 3D-сканер, который будет осуществлять распознавание лица пользователя путём его сканирования. Заменить систему биометрической идентификации решено в связи с полным отказом от кнопки Home в новом iPhone 8, который получит 5,8-дюймовый дисплей от края до края лицевой панели.

Отмечается, что новый сканер позволит устранить проблемы, свойственные Touch ID. Сканер отпечатков пальцев может некорректно срабатывать, когда руки пользователя влажные. Кроме того, теоретически, благодаря распознаванию лица разблокировка смартфона возможна даже при ношении перчаток.

Источник: The Verge