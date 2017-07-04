Смартфону Samsung Galaxy S8 Mini приписывают SoC Snapdragon 821 и 5,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18.5:9

Со ссылкой на китайское издание ITHome.com источник сообщил, что Samsung готовит к выпуску уменьшенную версию своего флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Компактный флагман компании получит название Samsung Galaxy S8 Mini и дебютирует в Южной Корее «когда-нибудь в будущем».

Под компактным принято считать аппарат с экраном диагональю менее пяти дюймов. Если верить источнику, Samsung Galaxy S8 Mini получит экран диагональю 5,3 дюйма, но благодаря тонким рамкам и соотношению сторон 18.5:9 его габариты будут близки к габаритам 4,7-дюймовых моделей.

Источник также сообщает, что новинка, предположительно, будет оснащена однокристальной системой Snapdragon 821 (не 835), 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Также Samsung Galaxy S8 Mini приписывают сканер радужной оболочки глаза – особенность, характерная исключительно флагманским моделям.

Samsung Galaxy S8 Mini явно больше подходит звание компактного флагмана, нежели модели Samsung Galaxy S5 mini – последней из серии «миниатюрных» версий флагманов семейства Galaxy S. Само собой, это в случае если эти сведения окажутся достоверными.

Источник: gsmarena