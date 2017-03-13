Смартфоны Apple iPhone 7 Plus и iPhone 7 лидируют в рейтинге самых производительных ПО AnTuTu последние полгода

Команда разработчиков тестового ПО AnTuTu Benchmark опубликовали свежие данные о самых производительных смартфонах, представленных на рынке. Рейтинг отражает ситуацию по состоянию на конец февраля этого года.

Для начала немного подробностей о специфике составления самого рейтинга. Оценка производительности для каждой модели представляет собой среднеарифметическое по не менее чем 2000 отдельным результатам тестов, проведенных пользователями данного тестового пакета в период с 1 февраля по 28 февраля 2017 года (устройства, которые тестировались менее 2000 раз, в рейтинг не попали). Составители рейтинга также уточняют, что данные по китайскому рынку этот рейтинг не включает и отмечают, что эту информацию можно найти на китайской версии сайта AnTuTu.

Как видим, первое место с 181807 баллами в общем рейтинге занял смартфон Apple iPhone 7 Plus, следом за ним идет младшая модель iPhone 7 с 173575 баллами. Оба смартфона построены на базе однокристальной системы A10 Fusion, которая вот уже полгода с момента выхода на рынок помогает смартфонам Apple держаться на вершине списка. На третьем месте с результатом 162423 баллов находится китайский смартфон OnePlus 3T, построенный на базе SoC Snapdragon 821. Обладатели четвертого и пятого мест тоже родом из Поднебесной – смартфоны LeEco Le Pro3 и OnePlus 3. Следом за ними идут Moto Z, ZTE Axon 7, ASUS ZenFone 3, Xiaomi Mi 5S и Xiaomi Mi 5S Plus. Отметим, что шесть Android-смартфонов из первой десятки рейтинга основаны на SoC Snapdragon 821.

Помимо одного общего рейтинга разработчики AnTuTu приводят еще два графика, иллюстрирующих первую десятку лидеров в разрезе платформ Android и iOS.

Источник: AnTuTu