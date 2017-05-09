Смартфоны, ноутбуки, ПК и другую «сложную» технику, подлежащую гарантийному ремонту, теперь будут продавать только с помощью кассовых аппаратов

Кабмин Украины утвердил новый перечень из более чем 300 товаров, на которые распространяется требование продажи через кассовый аппарат. Согласно постановлению Кабмина от 16 марта 2017 года № 231, которое вступило в силу вчера, 8 мая 2017 года, бытовую технику, подлежащую гарантийному ремонту или гарантийной замене, в Украине отныне будут продавать только через кассовые аппараты.

Новым документом утвержден перечень из более 300 наименований товаров, на которые распространяется данное требование. Полный список доступен по следующей ссылке (.doc), там можно найти как популярные бытовые товары — телевизоры, кондиционеры, холодильники, плиты, бойлеры, вытяжки, стиральные и посудомоечные машины и т.д., так и электронику и комплектующие — смартфоны и мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры, игровые приставки, квадрокоптеры, мониторы, жесткие диски, память, материнские и видеокарты, принтеры, ксероксы и т.д.

Отметим, что данное постановление правительства связано с законом, принятым Верховной Радой 20 декабря 2016 года. Этим законодательным актом парламент обязал торговцев, продающих «технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантии», работать через кассовые аппараты.

Участники рынка онлайн-торговли техникой отмечали, что данная норма может ударить по мелким магазинам, торгующим техникой. Ведь отличие от предыдущих норм — расширение перечня товаров, подпадающих под требование проводить расчеты с кассовым аппаратом. Таким образом данная поправка ударит по небольшим магазинам, которые ранее могли продавать те же условные флешки, не используя РРО.

Напомним, с 1 июля 2015 года действуют нормы закона, обязывающие предпринимателей 3 группы — плательщиков единого налога — пользоваться кассовыми аппаратами при расчетных операциях. Но тогда же депутаты проголосовали за отмену этой нормы для предпринимателей с доходом менее 1 млн грн в год.

Источник: Корреспондент.net