Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ лидируют в новом рейтинге Consumer Reports

Некоммерческая организация Consumer Reports, стоящая на страже интересов потребителей с 1936 года, назвала самый лучший смартфон из всех когда-либо выпущенных. На самом деле, сразу два смартфона делят между собой этот титул – это Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. По результатам недавнего тестирования Consumer Reports они оба получили по 82 балла, тем самым возглавив обновленный рейтинг смартфонов, составленный исходя из степени удовлетворенности из владельцев.

На третьей строчке рейтинга лучших смартфонов Consumer Reports разместился смартфон Samsung Galaxy S7 Edge с результатом 77 баллов. В пятерку также вошли LG G6 и iPhone 7 Plus.

Consumer Reports расхваливает флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ за их «минималистический, современный и стильный» дизайн, огромный безрамочный дисплей, занимающий почти всю лицевую панель, камеру, водонепроницаемость и хорошую автономность, причем у старшей модели этот параметр лучше, чем у младшей. В то же время авторы рейтинга отмечают, что покупателей могут отпугнуть высокие цены на эти смартфоны.

И хотя на смартфонах Samsung Galaxy S8/S8+ присутствует голосовой помощник Bixby собственной разработки компании, Consumer Reports считают, что большинство отдадут предпочтение Google Assistant.

Источник: Consumer Reports