Смартфоны Samsung серии Galaxy S теперь можно использовать для разблокировки ПК с Windows 10

Компания Samsung обновила своё приложение Flow и добавила в него поддержку функции Windows Hello из операционной системы Windows 10. Благодаря этому владельцы некоторых смартфонов Samsung, например, Galaxy S6, S7 и S8, смогут разблокировать компьютер с Windows 10, используя сканер отпечатков пальцев своего мобильного устройства.

Отметим, впервые Samsung продемонстрировала возможность разблокировки системы с Windows 10 при помощи приложения Flow для Android ещё в прошлом году на примере планшета Galaxy TabPro S. А теперь сфера действия этого приложения расширена и на обычные компьютеры с Windows 10.

Помимо возможности разблокировать компьютер с помощью сканера отпечатков пальцев смартфона, приложение Samsung Flow также позволяет синхронизировать уведомления между смартфоном и компьютером. Ранее эта функции тоже была доступна лишь владельцам компьютерной техники Samsung, а теперь распространяется на все компьютеры с Windows 10. Правда, для работы этой функции приложения Flow потребуется использование компьютера с последней на текущий момент версией операционной системы Windows 10 Creators Update.

Источник: The Verge