СМИ: Apple и LG Innotek разрабатывают 3D-камеру для iPhone 8

Смартфоны Apple выделяются среди всех остальных, кроме прочего, качественной камерой и широкими возможностями по части фото-и видеосъемки. Это и неудивительно, ведь над камерой iPhone огромная команда. В конце 2015 года Тим Кук говорил, что в эту команду входит 800 (!) человек, сейчас наверняка больше. Если верить изданию The Korean Economic Daily, компании LG Innotek и Apple сейчас разрабатывают новую камеру для iPhone 8, которая позволит делать 3D-фотографии.

Информация якобы пришла от анонимных информаторов, хорошо осведомленных о происходящем.

«Сейчас Apple изучает вопрос внедрения собственной технологии захвата 3D-снимков в фотомодуле LG Innotek, — говорится в сообщении. — Поскольку у LG Innotek имеются собственные наработки по 3D-камерам и сопутствующие технологии, можно смело рассчитывать, что уже в следующем году это сотрудничество начнет приносить свои плоды».

Напомним, что именно LG Innotek является эксклюзивным поставщиком сдвоенных камер для смартфонов iPhone 7 Plus. Собственно, столь разрекламированный режим «Портрет» целиком и полностью опирается на технологию LG Innotek.

Не лишним здесь будет отметить, что компания LG еще в 2011 году выпустила смартфон LG Optimus 3D с 3D-камерой и стереоскопическим дисплеем, а Apple за последние несколько лет сделала несколько ценных приобретений, включая израильский стартап LinX Computational Imaging, с которыми 3D-камера в iPhone 8 кажется еще более вероятной. Также можно упомянуть появившиеся на прошлой неделе слухи о том, что камера iPhone 8 может получить функциональность дополненной реальности.

Источник: TNW и The Korean Economic Daily