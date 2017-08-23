СМИ: Apple работает над самоуправляемым автобусом, который будет перевозить сотрудников между кампусами

Недавно стало известно, что компания Apple решила отказаться от идеи выпуска собственной модели самоуправляемого автомобиля. Вместо этого было решено сосредоточиться на разработке соответствующих технологий и ПО для сторонних автопроизводителей.

Однако, по новым данным, в Apple всё же планируют заниматься созданием автономных транспортных средств. Но речь идёт не о серийных автомобилях, предназначенных для продажи потребителям. Компания намерена создать самоуправляемый рейсовый автобус, который будет перевозить сотрудников между нынешним и новым кампусами.

Проект по созданию самоуправляемого рейсового автобуса получил название PAIL (сокращение от Palo Alto to Infinite Loop). Это транспортное средство, скорее всего, будет основан на готовом микроавтобусе стороннего автопроизводителя, Apple не будет создавать его с нуля. Ранее на дорогах в США уже был замечен самоуправляемый автомобиль Lexus, который используется для тестирования разработок Apple в сфере автономного вождения.

Это, конечно же, далеко от первоначальных амбициозных планов Apple по созданию самоуправляемого автомобиля под кодовым названием Project Titan. Тем не менее, некоторые предыдущие наработки в рамках данного проекта всё же могут использоваться в дальнейшем, например, «сферические колёса», которые должны заменить традиционные покрышки и позволят автомобилю двигаться боком.

Источник: The Verge