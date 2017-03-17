СМИ: Формальный глава «Интертелекома» Борис Акулов уже несколько месяцев отстранен от управления компанией

Оказывается, Борис Акулов, генеральный директор «Интертелекома», четвертого по величине абонентской базы мобильного оператора и единственного выжившего общенационального CDMA-оператора, уже несколько месяцев отстранен от управления компанией. Такую информацию опубликовал ресурс LIGA.net, ссылаясь на собственные источники, «осведомленные о ситуации в Интертелекоме». Сообщается, что после недавних обысков, проводимых сотрудниками СБУ, руководитель с семьей перебрался в Приднестровье, где и пребывает большую часть времени.

На запрос источника в «Интертелекоме» ответили, что Борис Акулов находится в отпуске, а его обязанности исполняет первый заместитель. В пресс-службе также добавили, что вчера,16 марта, в день 16-летия компании, генеральный директор Акулов Б.Н. присутствовал в главном офисе в Одессе. В то же время праздничное сообщение для прессы зачитал не Борис Акулов, а его первый заместитель – Виталий Власенко.

В последний раз Борис Акулов выходил в информпространство с публичным заявлением в начале ноября прошлого года, когда комментировал тот самый обыск. Сейчас Борису Акулову невозможно дозвониться. По крайней мере, по старым номерам. В едином реестре Минюста он по-прежнему указан, как генеральный директор.

Собеседники LIGA.net отмечают, что отсутствие руководителя не сказывается на операционной деятельности предприятия – зарплаты сотрудникам выплачиваются вовремя, бюджеты согласовываются, сеть развивается.

Источник: LIGA.net