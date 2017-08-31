Snapdragon 670 должна стать первой 10-нм SoC Qualcomm среднего уровня и получить новые высокопроизводительные процессорные ядра Kryo 360

Представленная относительно недавно однокристальная система среднего уровня Snapdragon 660 еще не успела завоевать должной популярности, а Qualcomm уже готовит обновление. Как сообщается, новая модель получит обозначение Snapdragon 670, а ее выход запланирован на начало будущего года.

Самое интересное то, что Snapdragon 670 станет первой в среднем сегменте у Qualcomm, которая будет производиться по 10-нанометровому техпроцессу. Логично предположить, что будущие смартфоны на этой SoC будут выделяться хорошей автономностью.

С производительностью у смартфонов на Snapdragon 670 тоже все должно быть хорошо. Новинка должна получить восемь процессорных ядер Kryo: два высокопроизводительных процессорных ядра и шесть энергоэффективных процессорных ядер. Причем, как сообщается, высокопроизводительных блок будет представлен ядрами Kryo 360, относящимися к третьему поколению процессорных ядер собственной разработки Qualcomm.

Напомним, что и флагманская Snapdragon 835 и актуальная среднеуровневая Snapdragon 660 используют процессорные ядра второго поколения. Кроме того, они обе построены по привычной схеме ARM big.LITTLE (блок из четырех высокопроизводительных + блок из четырех энергоэффективных процессорных ядер). В случае Snapdragon 670, как сообщается, используется новая технология ARM DynamIQ, которая является развитием технологии big.LITTLE и обеспечивает более высокую гибкость, позволяя создавать вычислительные кластеры из совершенно разных процессорных ядер.

За обработку графики в новом Snapdragon 670 будет отвечать следующее поколение GPU Adreno – 6-й серии, тогда как актуальные платформы Snapdragon используют графические ядра Adreno 5-серии.

Вероятнее всего, Snapdragon 670 будет производиться по 10-нанометровому техпроцессу на мощностях Samsung. Если быть точным, техпроцесс 10-нм LPP (Low Power Plus) – улучшенная версия нынешнего 10-нм LPE (Low Power Early), используемого для выпуска Snapdragon 835 и Exynos 8895.

Источник: gsmarena