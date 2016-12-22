Снимки, якобы сделанные грядущей полнокадровой камерой Nikon D7xx, говорят о впечатляющих возможностях съемки при очень слабом освещении

Шведский фотограф Томас Йонссон выложил в своем фейсбуке две весьма непримечательные на первый взгляд фотографии.

Фраза «на первый взгляд» является ключевой, поскольку фотографии эти становятся более чем интересны, если присмотреться внимательнее и принять во внимание то, при каких условиях и, главное, на что были сделаны эти снимки. По утверждению самого Йонссона, эти фотографии были сделаны с помощью новой полнокадровой камеры Nikon D7**, которую он якобы сейчас тестирует и которая выйдет только в следующем году. Автор фото отмечает впечатляющие способности камеры при съемке в условиях очень слабого освещения. И если в дальнейшем подлинность снимков подтвердится, то можно смело утверждать, что Nikon имеет туз в рукаве.

В числе первых на фотографии обратил внимание ресурс Nikon Rumors. На тот момент они (1 и 2) были в открытом доступе и посмотреть их мог любой желающий, сейчас же Томас Йонссон либо ограничил доступ к фото, либо вовсе удалил их. Описание к фотографиям приведено на шведском языке, что несколько затрудняет корректный перевод, но суть, в принципе, понять не сложно.

Фото выше было сделано ночью при лунном свете где-то в лесу. Фотограф отмечает, что уровень шумов невероятно низок и ничего подобного он раньше не видел. Он также говорит, что при таких условиях человек может четко видеть на расстояние трех-четырех рядов деревьев, и эта камера «видит» точно так же.

Второе фото впечатляет еще больше. Как и первое, оно было сделано в лесу, но уже в условиях кромешной темноты. Чтобы увидеть и навести фокус на объект съемки (девушка у дерева), фотограф посветил на него фонариком, и только после этого сделал фото с выдержкой 2,5 с.

Увы, других подробностей об этой «таинственной» полнокадровой камере Nikon пока нет.

Источник: petapixel и Nikon Rumors