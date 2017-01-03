«Со 150 до 50 тыс. грн»: НБУ втрое снижает лимит на наличные расчеты физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о снижении с 4 января 2017 граничной суммы расчетов наличными с участием физических лиц в течение одного дня с 150 тыс. до 50 тыс. грн. Соответствующие нормы содержатся в постановлении НБУ от 25.11.2016 года под № 407, сообщает пресс-служба регулятора.

То есть, других законных способов осуществления физическими лицами покупок на сумму свыше 50 тыс. грн, кроме как перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте), не будет.

По безналичным расчетам никаких ограничений нет. Более того, банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Не изменилась и предельная сумма расчетов наличными между предприятиями в течение одного дня остается неизменной – 10 тыс. грн.

В НБУ особо подчеркивают, что внедрение лимита в 50 тыс. гривен на наличные расчеты не доставит никаких неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т. д.). Впрочем, заявление это выглядит крайне спорным, особенно с учетом нынешних цен на флагманские модели ноутбуков и прочей потребительской электроники разных производителей.

Также в НБУ уверены, что упомянутые изменения пойдут только на пользу экономике. В частности, говорится об обеспечении стабильных поступлений наличных денег в банковскую систему, ускорении обращения денежных средств и сужении сферы использования наличных денег с целью ускорения развития безналичного сегмента.

Источник: НБУ