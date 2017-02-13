Sonos скопировала идею рекламы Apple от 1984 года

Производителей мобильных устройств в последнее время часто обвиняют в копировании идей компании Apple. Кто-то выпускает гаджеты прямоугольной формы со скругленными краями, другие внедряют новые варианты цветового исполнения после появления новых iPhone, ещё кто-то добавляет или убирает функции вслед за Apple. Но в Sonos пошли иным путём и решили скопировать идею рекламы.

В оригинальной рекламе Apple ещё от 1984 года говорится о том, что только компьютер Macintosh может изменить ситуацию и исправить сложившуюся в безмолвном обществе ситуацию.

Реклама Sonos имеет немного отличающийся сюжет, но такую же общую идею – только акустика этого производителя способна разрушить царящее безмолвие и одиночество и объединить людей. Сцена с броском тяжёлого предмета также присутствует.

Источник: The Verge