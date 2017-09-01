Sony анонсировала выпуск умной колонки LF-S50G с Google Assistant

Компания Sony подготовила к выпуску собственную модель умной колонки на базе виртуального помощника Google Assistant. Новинка получила название LF-S50G. Производитель заявляет, что данное устройство стоит особняком на рынке домашних колонок, так как обеспечивает высокое качество звука.

В умной колонке Sony LF-S50G используются полнодиапазонный динамик для передачи голоса и высоких частот, сабвуфер для баса и всенаправленный двухступенчатый диффузор для распространения звука по комнате. Устройство оснащено модулями беспроводной связи Bluetooth, NFC и Wi-Fi и поддерживает возможность управления для нескольких комнат. В отличие от Google Home, умная колонка Sony LF-S50G способна распознавать жесты для управления воспроизведением музыки и громкостью звучания. Новинка защищена от брызг воды.

Устройство поступит в продажу в октябре по цене $199,99. На выбор пользователей предлагаются белый и чёрный варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: The Verge