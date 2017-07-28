Sony показала 4K видео, снятое камерой Sony A7S II с борта МКС

Компания Sony опубликовала несколько видеороликов, которые были сняты беззеркальной камерой Sony A7S II с борта Международной космической станции.

Видео снято в разрешении 4K и демонстрирует поверхность Земли с высоты 400 км. На разных роликах запечатлены территория США и Японии в дневное и ночное время. Ночная съёмка велась при ISO 51200.

Камера Sony A7S II была установлена на Японском экспериментальном модуле на наружной исследовательской платформе KIBO, при этом использовалось удалённое управление с Земли.

Сотрудники Японского космического агентства JAXA провели подготовительные работы, чтобы обеспечить камере защиту от воздействия космических температур, излучения и вакуума.

При этом отмечается, что внутренние компоненты камеры практически не были затронуты, лишь в держатель были интегрированы радиатор и нагреватель, чтобы обеспечить приемлемый рабочий температурный режим.

«Явления, такие как северное сияние или метеоры, а также Земля, видимая ночью из космоса, немного отличаются от того, что видно с поверхности Земли. Так что высокая чувствительность, которую предлагает A7S II, идеально подходит для ночной съемки», — отмечают в Sony.

Источник: Engadget