Анонсирован 13,3-дюймовый E Ink ридер Sony DPT-RP1 с ценником $700, представляющий собой улучшенную версию бизнес-модели DPT-S1

Японская компания Sony решила напомнить о своем славном прошлом в сфере ридеров электронных книг и выпустила новую E Ink модель Sony DPT-RP1 (Digital Paper System). К сожалению, это не продолжатель традиций легендарной линейки потребительских моделей Sony Reader PRS, а обновленная версия вышедшей в 2014 году 13,3-дюймовой бизнес-модели Sony DPT-S1 с впечатляющим ценником в $700.

Новинка выполнена в том же 13,3-дюймовом формате, однако разрешение E Ink экрана выросло с 1600×1200 точек, до впечатляющих 2200×1650 точек. Корпус ридера стал легче и тоньше (224 x 302,6 x 5,9 мм, 349 грамм), компания подчеркивает, что его толщина аналогична стопке из 30 листов офисной бумаги. Аппаратная начинка стала производительнее (четырехъядерный 64-битный IoT-процессор Marvell IAP 140), что выражается в более быстром отклике интерфейса на действия пользователя.

В компании существенно переработали программную оболочку, которая позволяет еще более удобно читать и редактировать электронные документы с помощью комплектного стилуса. Утилита-компаньон Digital Paper App для десктопов и ноутбуков позовляет быстро конвертировать необходимые файлы и веб-страницы в формат PDF для последующей передачи на Sony DPT-RP1 по беспроводному каналу. Кстати, это единственный формат, с которым умеет работать новинка, что неудивительно с учетом позиционирования этих ридеров в роли инструмента для бизнесменов, адвокатов, ученых и других профессиональных пользователей.

Отметим, что цена предшественника Sony DPT-S1 с более слабыми характеристиками составляла $1000, тогда как новый Sony DPT-RP1 будет предлагаться в Японии по цене «всего» $700 (80,000 Yen) начиная с 5 июня 2017 года. Компания сосредоточится на прямых продажах коммерческой аудитории, однако ридер также будет доступен и в фирменных магазинах компании для обычных потребителей (как минимум, таким устройством могут заинтересоваться любители манги).

Источник: The Verge