Sony прекращает производство консоли PlayStation 3 спустя 10 лет с момента ее выхода

Спустя более 10 лет с момент выпуска игровой приставки PlayStation 3, компания Sony наконец собирается прекратить ее производство и продажу. Пока только в Японии, однако за закрытием ключевого для консоли рынка практически со 100% вероятностью последует прекращение производства и распродажа складских запасов по всему миру.

Информацию о скором прекращении производства консоли в Японии опубликовали сайты Gematsu и Gamestalk, которые обратили внимание на то, что на продуктовой странице PlayStation 3 500GB (единственной доступной на данный момент в Японии) появилось объявление о том, что вскоре ее производство прекратится. Одна из локальных сетей по продаже игр даже смогла уточнить конкретные сроки — производство должно завершиться уже «в этом месяце».

Отметим, что данная новость не стала большой неожиданностью для фанатов PS3, так как жизненный цикл игровых приставок Sony рассчитан на 10 лет. После десятого дня рождения, который состоялся 11 ноября 2016 года, компания Sony предприняла несколько последовательных шагов на пути к завершению проекта — в августе было объявлено, что для консоли закрыли сервис PS Now, а в октябре вышла последняя игра для PS3.

После того, как производство консоли PlayStation 3 прекратится, компания Sony перестанет выпускать обновления и поддерживать игры для нее в магазине контента PS Store.

Источник: Engadget