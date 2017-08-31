Sony привезла на IFA 2017 ряд новых смартфонов: Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact и Xperia XA1 Plus

Компания Sony привезла на выставку IFA 2017 несколько своих новых смартфонов.

Модель Sony Xperia XZ1 оснащена 5,2-дюймовым дисплеем TRILUMINOS с Full HD разрешением и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Он обеспечивает охват 138% цветового пространства sRGB и поддерживает функцию HDR. В новинке используется процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти UFS и слот для установки карты памяти microSD. На задней панели расположена 19-мегапиксельная камера на базе 1/2,3-дюймового сенсора Exmor RS, дополненная отдельным RAM-буфером. В устройстве реализован ряд программных функций для камеры, включая предварительную съёмку, отслеживание улыбки, съёмку HD видео с частотой 960 кадров в секунду и др. На лицевой панели расположена камера с 13-мегапиксельным /3,06-дюймовым сенсором Exmor RS. Аппарат содержит модули беспроводной связи Wi-Fi a/c, Bluetooth 5.0, NFC, поддерживает LTE Cat.16, Dual-Band, оснащён портом USB 3.1 Type-C. Ёмкость батареи составляет 2700 мАч, заявлена поддержка ускоренной зарядки Quick Charge 3.0. Дополнительно сообщается о наличии стерео динамиков с поддержкой S-Force Front Surround. На боковой панели расположена кнопка включения с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Новинка имеет размеры 147×73,4×7,4 мм при массе 155 г и сертифицирована IP65/68.

Модель Xperia XZ1 Compact почти во всём наследует характеристики старшей модели. Но в данном случае применяется более компактный дисплей диагональю 4,6 дюйма с HD разрешением и без поддержки HDR, а для изготовления корпуса вместо металла применяется пластик. Также урезаны коммуникационные возможности аппарата, в данном случает доступны LTE Cat. 15 и USB 2.0 Type-C. На лицевой панели применяется 8-мегапиксельный 1/4-дюймовый сенсор. Зато ёмкость батареи не уменьшена. Размеры составляют 129x64x9,3 мм при массе 140 г.

Смартфон Sony Xperia XZ1 поступит в продажу в середине сентября, а версия XZ1 Compact – на несколько недель позже. Их цены пока не сообщаются. Зато известно, что они сразу получат ОС Android 8 Oreo.

Также был представлен смартфон Sony среднего уровня — Xperia XA1 Plus, который займёт нишу между моделями Xperia XA1 (5 дюймов) и Xperia XA1 Ultra (6 дюймов).

Модель Xperia XA1 Plus содержит 5,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и 8-ядерный процессор Mediatek Helio P20 (MT6757) с частотой 2,3 ГГц. В зависимости от региона продаж, объём оперативной памяти может составлять 3 или 4 ГБ. Встроенное хранилище имеет ёмкость 32 ГБ, поддерживается возможность установки карты памяти. Основная камера содержит 23-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый сенсор, фазовый автофокус, объектив с диафрагмой f/2.0 и LED вспышку. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера. В новинке доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE и NFC, модули навигации A-GPS и ГЛОНАСС, FM Radio, порт USB 2.0 Type-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Устройство комплектуется батареей ёмкостью 3430 мАч. На боковой панели расположена кнопка включения с интегрированным сканером отпечатков пальцев, но сканер доступен лишь в версии с 4 ГБ ОЗУ. Размеры аппарата составляют 155x75x8,7 мм, а масса – 198 г. В дизайне корпуса используются металлические боковые грани и пластиковая задняя панель. Варианты раскраски предусмотрены чёрный, синий, розовый и золотой. Из коробки смартфон Sony Xperia XA1 Plus получит операционную систему Android 7.0, но в дальнейшем предусмотрен выпуск обновления до Android 8.0. Новинка поступит в продажу осенью 2017 года, но её цена пока не уточняется.

Источник: gsmarena 1, 2