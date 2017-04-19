Sony удвоила объем HDD приставки PS4 Slim (1 ТБ), не меняя цену ($300)

Игровая приставка Sony PS4 Slim пережила небольшое обновление. Собственно, отличие от оригинальной модели лишь одно и заключается оно в подсистеме хранения. Говоря конкретнее, обновленная Sony PS4 Slim, которая поступит в продажу уже в этом месяце, оснащается накопителем вдвое большего объема – 1 ТБ против 500 ГБ у оригинальной модели.

Arriving on store shelves this month: new slim PS4 system featuring a 1TB internal HDD for $299.99 MSRP! Details: https://t.co/8FZov0rqde pic.twitter.com/khdncXuSmT — PlayStation (@PlayStation) April 18, 2017

Других отличий от оригинальной модели обновленная Sony PS4 Slim не имеет.

Хорошей новостью является то, что цена приставки осталась прежней – $300. Таким образом, обновленная Sony PS4 Slim с накопителем объемом 1 ТБ стоит на $50 дешевле Microsoft Xbox One S с HDD аналогичного объема. Данное ценовое преимущество вполне может помочь Sony продать больше приставок, чем Microsoft. Разумеется, это при условии, что последняя не предпримет никаких ответных решений.

Источник: PlayStation