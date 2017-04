Sony удвоила объем HDD приставки PS4 Slim (1 ТБ), не меняя цену ($300)

Игровая приставка Sony PS4 Slim пережила небольшое обновление. Собственно, отличие от оригинальной модели лишь одно и заключается оно в подсистеме хранения. Говоря конкретнее, обновленная Sony PS4 Slim, которая поступит в продажу уже в этом месяце, оснащается накопителем вдвое большего объема – 1 ТБ против 500 ГБ у оригинальной модели.

Arriving on store shelves this month: new slim PS4 system featuring a 1TB internal HDD for $299.99 MSRP! Details: https://t.co/8FZov0rqde pic.twitter.com/khdncXuSmT

— PlayStation (@PlayStation) April 18, 2017