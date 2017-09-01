Sony выпустила три модели наушников 1000X с функцией шумоподавления: беспроводные, с шейным ободом и накладные

К выставке IFA 2017 компания Sony подготовила сразу три новых модели наушников в рамках линейки 1000X. Пользователям предлагаются беспроводные наушники WF-1000X, наушники с шейным ободом WI-1000X и накладные наушники WH-1000XM2. Все три новинки оснащены функцией шумоподавления.

Беспроводные внутриканальные наушники Sony WF-1000X могут работать в автономном режиме около 3 часов. Комплектный чехол также выполняет роль зарядной док-станции и может 2 раза восполнить запас энергии наушников. Таким образом, совокупная продолжительность автономной работы составляет 9 часов, правда, с перерывами на подзарядку. Зарядка чехла осуществляется через порт Micro USB на протяжении 1,5 часа. Каждый наушник содержит кнопку, одна из них позволяет фильтровать окружающие звуки, а другая предназначена для работы с телефонными вызовами. Модель с шейным ободом WI-1000X обеспечивает до 14 часов автономной работы.

Все представленные новинки поступят в продажу в сентябре. Цена WF-1000X составляет $199,99, WI-1000X — $299,99, WH-1000XM2 — $349,99.

Источник: The Verge