Сообщество программистов «Котаны» запускает бесплатный курс по Ruby on Rails в Киеве, Львове и Харькове

Сообщество программистов «Котаны» объявило о запуске нового бесплатного курса по Ruby on Rails. Курс рассчитан на начинающих специалистов и студентов, которые хотят углубить свои знания. Занятия будут проходить сразу в трех городах Украины: Киеве, Харькове и Львове. Об этом сообщил участник сообщества «Котаны» Артем Сычев.

Количество мест ограничено — в группы будут набирать до 30 человек. Чтобы попасть на курс, нужно заполнить форму на сайте, успешно выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Прием заявок осуществляется до 10 октября, а тестовых заданий — до 17 октября. Продолжительность обучения составит 6 недель. Занятия будут проходить дважды в неделю в офисах местных IT-компаний. Удаленного обучения не планируется.

В ближайшем будущем «Котаны» также планируют запустить курс по веб-разработке на английском языке. Вести занятия будут менторы из США, а студенты смогут сами выбирать, что и как учить, где углубиться и на чем сфокусироваться.

Это не первый курс Kottans — ранее сообщество уже проводило курсы по Ruby/Ruby on Rails, C#/.NET и Erlang, а также JavaScript. Выпускники курсов работают в Google, Amazon, eBay, Materialise, RailsReactor, Aejis, RubyRiders, активно участвуют в жизни комьюнити, конференциях, организовывают их.

Источник: AIN