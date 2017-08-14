Сооснователь Na`Vi Александр Кохановский запускает блокчейн-маркетплейс DMarket для торговли игровыми предметами

Технология блокчейн открывает перед украинцами доселе невиданные возможности в самых разных сферах деятельности. На этот раз в фокусе $100-миллиардная индустрия видеоигр. Соснователь киберспортивного клуба Natus Vinsere Александр Кохановский и основатель платформы по торговле виртуальными предметами skins.cash Владимир Панченко объявили о запуске блокчейн-стартапа DMarket, благодаря которому игроки всех без исключения видеоигр смогут торговать любыми виртуальными предметами.

В 2016 году прибыль игровой индустрии достигла $100 млрд. Ожидается, что эта сумма вырастет до $128 млрд к 2020 году.

«Ежедневно 2,2 млрд людей по всему миру играют на различных платформах. Из них 4000 научились профессионально зарабатывать на своей игре. Еще 6% торгует виртуальными скинами в нескольких играх с ежегодным оборотом свыше $3 млрд. 94% игроков тратит свое время впустую», — поясняют в DMarket.

По мнению основателей платформы, она позволит включить 2 млрд геймеров с их добытыми вещами в эту экономику и придать им материальную ценность.

«Каждая минута, проведенная в игре, чего-то стоит. Каждый предмет кому-то нужен. Мы даем миллиардам игроков возможность выйти на мировой рынок и проверить это», — говорят в стартапе.

По словам разработчиков, существующие на сегодня платформы позволяют торговать и обмениваться виртуальными игровыми предметами лишь 6% всех геймеров (более 130 млн). Однако технология блокчейн позволила создать универсальный кроссплатформенный рынок для торговли виртуальными предметами между разными играми. Таким маркетплейсом станет DMarket.

«Основная проблема, которая ранее не позволяла реализовать то, что сейчас сделали мы – технология. Для работы универсальной платформы нужно синхронизировать сотни тысяч баз данных друг с другом после каждой сделки. Чтобы решить эту проблему, мы используем децентрализованную базу данных блокчейн», – пояснил CEO DMarket Владимир Панченко.

Все операции будут выполняться в один клик с немедленной синхронизацией, а безопасность транзакций обеспечит блокчейн, архитектуру которого построил ведущий разработчик криптовалюты DASH Андрей Хаврюченко.

Разработчики могут подключать свои игры к DMarket через API (доступно на GitHub), тем самым давая своим игрокам дополнительный стимул.

«Наше решение также увеличит выручку, проведенное время в игре и создаст огромное сообщество для каждого подключенного проекта», — утверждают в стартапе.

Основной валютой на платформе станет DMarket Token, которые можно будет обменивать на другие криптовалюты. Предварительную продажу токенов DMarket планирует запустить 17 августа — торги продлятся 72 часа. Максимально на первой фазе планируют продать 50 млн DMarket токенов по курсу 1 ETH = 1,000 Dmarket токенов. Финальная распродажа токенов запланирована на ноябрь. Полноценный запуск платформы состоится уже в 2018 году.

По словам разработчиков, проект уже заинтересовал ряд известных студий, занимающихся разработкой игр.

«GSC Game World и Tatem Games заинтересованы в использовании продукта. Кроме того, Евгений Григорович, project leader GSC Game World входит в команду консультантов DMarket. Также буквально сегодня можем анонсировать, что мы подписали соглашение с 4A games. 4A Games выпустят сразу две ожидаемые игры в ближайшее время: Arctica.1 и Metro Exodus, которая будет доступна на всех платформах», — сообщили в команде DMarket.

Проект DMarket основатели инвестируют на собственные средства. В старт вложили миллион долларов, включая маркетинг и разработку.

Источник: AIN