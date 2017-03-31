Состоялся первый полёт демонстрационного самолета Ан-132Д

Сегодня, 31 марта 2017 года, ГП «Антонов» провело первый полёт самолёта-демонстратора Ан-132Д.

Взлёт осуществлялся в Киеве на аэродроме «Святошин». Посадку запланировано провести на аэродроме «Киев-Антонов» (пгт Гостомель).

Вчера проводилась программа подготовки к первому полёту Ан-132Д, когда самолёт осуществлял пробежку по взлётно-посадочной полосе с поднятием передней стойки без фактического отрыва от земли.

Работы по созданию многоцелевого самолёта Ан-132Д были завершены в прошлом году. Как отмечал президент компании ГП «Антонов» Александр Коцюба, этот самолёт построен без участия российских компаний. Официальная презентация воздушного судна (церемония выкатки) проходила в конце 2016 года.

Отметим, что новый многоцелевой транспортный самолет Ан-132Д был разработан и построен в рекордно короткие сроки — за полтора года. Это международный проект, к которому кроме заказчиков в лице Королевства Саудовская Аравия присоединились ведущие компании мировой авиационной отрасли из Канады, Великобритании, США, Германии, Франции. В ГП «Антонов» рассчитывают, что на данную модель будет спрос порядка 260-290 самолетов до 2035 года. По предварительным данным, в базовой комплектации Ан-132 будет стоить $30-40 млн, при этом дополнительное оборудование может превышать стоимость самого самолета.