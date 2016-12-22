Сотрудник Google подал на компанию в суд за слежку и нарушение трудового законодательства, поисковому гиганту грозит штраф в размере $3,8 млрд

Один из сотрудников Google подал судебный иск против поискового гиганта, обвинив его в наличии внутренней программы слежки. Она, якобы, стимулирует сотрудников доносить друг на друга, что является прямым нарушением трудового законодательства Калифорнии.

Заявителем является тот же сотрудник, который ранее в этом году подал жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям, обвинив Google и её дочернюю компанию Nest в другом нарушении трудового законодательства. Тогда он утверждал, что был уволен за публикацию в Facebook жалобы на компанию, а также обвинял Google и Nest в проведении незаконного наблюдения за сотрудниками с помощью электронных устройств, чтобы не допустить обсуждения условий труда между работниками.

В новом судебном иске утверждается, что Google предупреждает сотрудников о недопустимости выражения письменных опасений о возможной незаконной деятельности внутри компании, даже при общении с собственными юристами Google, так как подобные документы могут попасть в руки регулирующих органов. Кроме того, внутренние правила конфиденциальности ограничивают сотрудников в праве написания литературных произведений о работе на технологическую компанию в Кремниевой долине без предварительного одобрения со стороны Google.

Заявитель, фигурирующий под именем Джон Доу, утверждает, что политика Google нарушает трудовое законодательство, в котором работникам позволено обсуждать условия труда, уровень зарплат, потенциальные регуляторные и нормативные нарушения в компании.

В свою очередь Google назвала эти обвинения безосновательными и заявила о намерении защищать свои интересы. В компании отмечают, что являются приверженцами открытой внутренней культуры и прозрачности отношений. Что касается внутренних правил конфиденциальности, то они направлены на защиту деловой информации и не ограничивают сотрудников в обсуждении вопросов трудоустройства или возможных рабочих проблем.

Истец также утверждает, что борьба с утечкой информации в СМИ является в Google настолько строгой, что один из сооснователей компании (не уточняется, кто именно) пригрозил сотрудникам увольнением тем, кто окажется виновным в таких утечках. И, якобы, руководитель отдела внутренней безопасности ложно обвинил истца в утечке информации в СМИ.

Если суд признает правомочность обвинений, компании Google может грозить большой штраф. В иске компания обвиняется в 12 видах нарушений трудового законодательства. За каждое подтверждённое нарушение может быть наложен штраф в сумме $100 за каждого из 65 тыс. сотрудников компании. Если нарушение имело длительный характер и наблюдалось на протяжении более чем одного периода оплаты, то сумма штрафа за одного сотрудника увеличивается до $200 за такой период. Таким образом, если обвинения Джона Доу будут полностью подтверждены, то совокупная сумма штрафа может составить около $3,8 млрд.

Источник: siliconbeat