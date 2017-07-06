Сотрудницы завода Tesla называют его «зоной хищников» и обвиняют коллег-мужчин в сексизме

Женщины, работающие на заводе Tesla в калифорнийском городе Фримонт, пожаловались на сексизм и дискриминацию по отношению к ним со стороны коллег-мужчин. Об этом говорится в расследовании The Guardian.

Выступая на внутреннем собрании компании по вопросам дискриминации, одна из сотрудниц назвала фабрику «зоной хищников», в которой процветают сексуальные домогательства». Ее коллеги рассказали, что чувствуют себя небезопасно из-за мужчин-менеджеров, а также постоянно подвергаются сексистским замечаниям со стороны своих начальников-мужчин. Также группа женщин заявила о несправедливости в вопросе повышений и заниженных по сравнению с мужской частью персонала бонусными выплатами.

Поводом для собрания стало приглашение сотрудниц Tesla на организованный компанией обед 8 марта, посвященный «маслам для тела». Женщины сочли это оскорбительным. Руководство Tesla, по информации The Guardian, отменило обед и приняло решение провести собрание, посвященное многообразию в компании. Во встрече приняли участие 70-100 человек, среди которых было 20 женщин.

Когда модератор мероприятия попросил поднять руки тех сотрудниц, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте, отозвалась большая часть присутствовавших женщин. Одна из бывших сотрудниц Tesla, присутствовавшая на собрании, в беседе с The Guardian рассказала, что ответы руководителей на вопросы о разнообразии не внесли никой ясности в ситуацию и были наполнены корпоративным сленгом.

Глава Tesla Илон Маск не присутствовал на собрании, но позже прислал сотрудникам письмо.

«В Tesla было несколько случаев, когда сотрудникам из менее представительных социальных групп давали работу и повышение в отличие от более квалифицированных рабочих, а затем они решали засудить Tesla на миллионы долларов, потому что считали, что были повышены недостаточно. Это, конечно, не круто», – написал в письме сотрудникам Илон Маск.

В 2016 году инженер Эй Джей Вандермейден подала в суд на Tesla за дискриминацию. По ее словам, руководство компании игнорирует жалобы на домогательства и платит ей меньшую по сравнению с мужчинами зарплату. Позже стало известно, что Tesla уволила Вандермейден после жалобы. Также компания опровергла претензии уволенного инженера и других сотрудниц на основании результатов независимой проверки претензий.

В Tesla отрицают встречу, на которой женщины назвали завод «зоной хищников». По словам представителей компании, собрание было запланировано заранее, а не в связи с критикой приглашения на обед о маслах.

Источник: VC и The Guardian