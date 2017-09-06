Создан онлайн-калькулятор для расчёта ежемесячной стоимости владения электромобилем Tesla Model 3

У электромобилей имеется ряд преимуществ и недостатков по сравнению с автомобилями с ДВС. К преимуществам можно отнести экологичность использования, низкие эксплуатационные расходы, передовое оснащение. Но на этапе выбора потенциальный покупатель электромобиля не всегда точно может подсчитать, какова будет ежемесячная стоимость владения автомобилем. Решить эту проблему, хотя бы частично, поможет новый сервис.

Автор YouTube-канала и сообщества, посвящённых электромобилям Tesla, Бен Саллинс запустил сервис подсчёта стоимости владения электромобилем Model 3. Он учитывает первоначальную стоимость самого автомобиля и дополнительных опций, ставку налога, сумму кредита и ежемесячных выплат, сумму страховки, стоимость электроэнергии, стиль вождения пользователя и другие параметры. Некоторые данные сервис подставляет автоматически, но в некоторых случаях потребуется вводить их вручную. Причём, сервис автоматически анализирует расположение пользователя и учитывает в расчёте валюту и стоимость использования станций Supercharger в регионе пользователя.

Воспользоваться сервисом подсчёта ежемесячной стоимости владения электромобилем Tesla Model 3 можно по следующему адресу.

Источник: thenextweb