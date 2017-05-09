Создан Telegram-бот для отслеживания свободных мест в очередях на оформление загранпаспорта в 8 городах Украины

Грядущая отмена визового режима с большинством европейских стран для Украины привела к ажиотажу – многим украинцам экстренно понадобился биометрический паспорт. Как известно, ажиотаж приводит о очередям и большим потерям времени. Веб-разработчик из Киева Антон Библя сам столкнулся с такой проблемой и захотел ее решить. Он создал Telegram-бота iGov, который находит свободное место в очереди на ближайшее время.

Бот проверяет наличие свободных мест в онлайн-очереди в отделения миграционной службы каждые три минуты. На данный момент он работает в восьми городах: Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Миргород, Тернополь, Хмельницкий. Бот может мониторить места во всех представительства ГМСУ в выбранном городе или проверять конкретное представительство недалеко от дома.

«После запуска моего прошлого чат-бота @railwaybot, мне хотелось запустить что-то для госуслуг или SmartCity. Это должно быть просто, быстро и понятно. Недавно я столкнулся с проблемой очереди в ГМСУ при оформлении паспорта. Такая же проблема возникла у друзей. В тот же день я попал в обсуждение на Facebook, где кто-то написал, что хочет бота для мониторинга мест в очереди», — рассказал Антон.

На создание самого бота разработчик потратил четыре часа. По его словам, есть официальный алгоритм, по которому появляются новые места в очереди на оформление загранпаспорта (в 7 утра и 00:00 часов), но иногда местечко может освободиться в любое другое время. Поэтому бот решает проблему в первую очередь нетерпеливых пользователей. Как только бот найдет местечко, он сообщит об этом пользователю и предложит записаться. Если Время не подходит, мониторинг можно продолжить.

Бот использует все данные сервиса онлайн-доступа к госуслугам iGov и, по словам Антона, руководитель платформы Дмитрий Дубилет одобрил одноименного бота. В будущем Антон планирует расширить список возможностей бота, в частности добавить опцию записи в очередь непосредственно через него. А пока по клику на кнопку записи бот переводит пользователя в соответствующий раздел на площадке iGov, где он сможет оформить запись после авторизации в системе.

Источник: AIN