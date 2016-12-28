Создана первая в мире система искусственного интеллекта на базе спинтронных элементов

Подавляющее большинство современных систем искусственного интеллекта функционирует на базе вычислительных систем, основанных на традиционных процессорах. С учетом запрашиваемых наиболее передовыми системами ИИ вычислительных мощностей и, следовательно, размеров суперкомпьютеров, способных обеспечить эту мощь, такой подход сложно назвать наиболее удачным. Чтобы создать систему, которая будет работать как человеческий мозг и при этом будет столь же компактной и энергоэффективной нужен принципиально новый подход, благо работы в этом направлении ведутся уже достаточно давно. И вот сейчас группа японских исследователей из университета Тохоку сообщила о своих успехах в разработке спинтронных систем искусственного интеллекта. Ученым впервые удалось продемонстрировать жизнеспособность концепции на практике, хотя и выполненные экспериментальной системой задачи были элементарными.

Узлами разработанной японскими учеными искусственной нейронной сети выступили спинтронные устройства на базе нанокомпонентов из специального магнитного материала. В отличие от традиционных цифровых устройств, такие спинтронные устройства хранят и обрабатывают информацию в аналоговом виде. Аналоговая обработка информации, заключенной в волнообразном движении спинов (направлений вращения) электронов, позволяет достаточно простым способом реализовывать сложные алгоритмы обработки, включая функцию изучения и самообучения, выполняемую нейронами и синапсами головного мозга.

Используя эту искусственную нейронную сеть, исследователи реализовали способность ассоциативного поиска по памяти, что до сих пор не удавалось сделать для компьютеров с традиционной архитекторов. В ходе многократного тестирования ученым удалось получить подтверждения того, что их искусственная нейронная сеть способна отделять зерна от плевел – выделять, идентифицировать и определять взаимосвязи между образами, несмотря на высокую «зашумленность» потока входных данных. Другими словами, спинтронный искусственный интеллект может сделать то, с чем ранее мог справляться только мозг человека.

Остается добавить, что эта первая спинтронная система искусственного интеллекта является лишь доказательством работоспособности ряда новых идей и решений. В то же время разработка обладает рядом сильных сторон и вполне может привести к большим переменам в области создания компактных, чрезвычайно мощных и высокоэффективных систем, расходующих при своей работе лишь незначительное количество энергии, тем самым обеспечив возможность использования систем ИИ там, где ранее это считалось нецелесообразным.

Источник: nextbigfuture и dailytechinfo