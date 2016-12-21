Созданный русскими хакерами рекламный ботнет Methbot приносил до $5 млн в день

Специалисты американской компании White Ops, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, опубликовали доклад о создании русскими хакерами огромной сети ботов и поддельных сайтов. С ее помощью, как утверждается, мошенники могли зарабатывать на рекламе до $5 млн в день.

Схема Methbot включает в себя около 570 тысяч зарегистрированных IP-адресов и более 250 тысяч фальшивых сайтов. Также хакеры используют для своей деятельности серверы, расположенные в США и Нидерландах. Чтобы замаскировать ботов под живых пользователей, хакеры приняли ряд мер. По словам специалистов White Ops, они создали имитацию кликов и движений мышью, привязали фальшивые аккаунты в соцсетях, а также использовали «манипуляцию с геолокацией».

Схема начала работать в сентябре 2016 года. Мошенники выдавали себя за представителей новостных сайтов вроде Fox News или The New York Times, социальной сети Facebook и специализированных сайтов вроде Allrecipes.com и AccuWeather. Всего насчитывается более шести тысяч изданий. Большинство из них находятся в США, однако в отчете указано, что затронуты были и другие страны.

Издание пояснило, что хакеры продавали рекламу на фальшивых сайтах по стоимости оригиналов, а «армия ботов» просматривала на них промо-ролики. Таким образом рекламодатель получал по 200–300 тысяч просмотров ежедневно, а создатели Methbot – от $3 млн до $5 млн в день.

В White Ops схему назвали «крупнейшей и наиболее выгодной операцией в сфере цифровой рекламы на сегодняшний день». Исследование показало, что ближайший преследователь, операция ZeroAccess, занимающаяся мошенничеством с обычной рекламой и биткоинами, даёт создателям ежедневную прибыль в 900 тысяч долларов.

Согласно отчету, общая сумма ущерба от действий мошенников в сфере рекламы составила более семи миллиардов долларов. При этом в White Ops решили не включать в доклад список рекламодателей, пострадавших от действий российских хакеров.

«Эта атака была совершена на все отрасли, – заявил генеральный директор White Ops Майкл Тиффани. – Они грабили и рекламодателей, и издателей, работали на крайне серьезном уровне, что просто невероятно».

Источник: TJ и Mashable