Создатель Android Энди Рубин делает высококлассный смартфон с модульной конструкцией и безрамочным дизайном. Его выход ожидается уже в этом году

Энди Рубин – человек, имя которого хорошо знакомо каждому поклоннику операционной системы Google Android. Являясь одним из основателей Android Inc, разработчика одноименной ОС, которого Google купила в 2005 году, Рубин возглавлял команду разработчиков операционной системы Android до 2013 года. В 2014 году Энди Рубин ушел из Google и создал свой технологический инкубатор Playground Global. Еще спустя год появилась информация, что Энди Рубин занялся разработкой смартфона на Android. И вот сейчас эта история получила продолжение.

Ресурс Bloomberg, со ссылкой на «людей, знакомых с ситуацией», сообщил, что Рубин готовится публично объявить о создании новой компании под названием Essential Products, которую он сам и возглавит.

В настоящее время Essential, штат которой насчитывает порядка 40 человек, работает над линейкой потребительских устройств, в которую, в числе остальных, войдут решения для рынка мобильных устройств и умного дома. Отмечается, что немало нынешних сотрудников Essential – люди, ранее работавшие в Google и Apple. В ноябре 2015 года Рубин согласовал создание Essential Products Inc. с калифорнийскими регуляторами, а в конце прошлого года в американском патентном ведомстве была зарегистрирована торговая марка Essential, которая, помимо множества других продуктов и сервисов, охватывает смартфоны, планшеты, аксессуары и операционные системы для мобильных устройств.

Одним из ключевых продуктов Essential станет высококлассный смартфон, нацеленный на верхний сегмент рынка. Как сообщается, устройство получит огромный безрамочный дисплей, который займет всю переднюю поверхность смартфона, а также возможность расширения функциональности при помощи специальных модулей. Реализовать описанную модульность помогут специальные магнитные крепления. К слову, эти модули будут не только расширять функциональность устройства, но и обеспечивать дополнительное питание. В настоящее время Essential разрабатывает фотомодуль в форме сферической камеры, который позволит создавать высококачественные круговые панорамы. Также сообщает о моделях от сторонних производителей.

По меньшей мере один из прототипов грядущего смартфона Essential имеет экран большего размера, чем у Apple iPhone 7 Plus, который оснащается 5,5-дюймовым экраном. Причем экран этот, как и в случае смартфонов Apple, может быть чувствителен к силе нажатия. Один из возможных вариантов дизайна смартфона включает металлическую рамку и керамическую заднюю панель, что делает потенциальный смартфон Essential еще более похожим на Xiaomi Mi Mix.

Сам пока еще безымянный смартфон Essential должен выйти в середине года по цене, как у премиальных смартфонов тех же Google и Apple. То есть, не менее $650. На недавней выставке CES 2017 Рубин якобы обсуждал планы выпуска смартфона с высокопоставленными сотрудниками мобильных операторов, в том числе и с представителями Sprint.

Кстати, некоторое время назад в базе данных тестового пакета Geekbench было замечено устройство под названием Essential FIH-PM1. Тогда никто не знал, что это за устройство, но теперь ситуация начинает проясняться, не так ли? Протестированное устройство оснащалось SoC Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и работало под управлением ОС Android 7.0 Nougat. За аббревиатурой FIH в названии может скрываться название Foxconn International Holdings, что подтверждает первоначальные сведения касательно участия Foxconn в производстве устройства.

Остается добавить, что Essential Products, по крайней мере частично, сформировалась из-под упомянутого вначале инкубатора Playground Global, сосредоточенного на технологиях искусственного интеллекта и квантовых вычислениях.

Источник: Bloomberg, gsmarena и Phone Arena