Создатель Android Энди Рубин дразнит первым фото своего полностью безрамочного модульного смартфона Essential

В самом начале нынешнего года стало известно, что создатель операционной системы Android Энди Рубин основал компанию Essential Products. Первым продуктом этой компании должен стать смартфон с модульной конструкцией и безрамочным дизайном, нацеленный на конкуренцию с iPhone и Google Pixel.

И вот вчера Энди Рубин опубликовал на своей официальной страничке в Twitter первое фото этого загадочного смартфона. «Отец» Android сообщил, что «очень доволен тем, как развивается проект» и ему не терпится поскорее выпустить устройство, чтобы его могли «пощупать» другие люди.

I’m really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people’s hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm — Andy Rubin (@Arubin) 27 марта 2017 г.

К сожалению, многого из этого фотографии не возьмешь. Большая часть передней панели, которой устройство повернуто к зрителю, закрыта рукой человека, который его удерживает. Предположительно, этим человеком является сам Рубин. Но по той небольшой части, которую не закрыла ладонь Рубина, становится понятно, что дисплей занимает практически всю часть лицевой панели смартфона, а толщина рамок сведена к минимуму. По сути, здесь корректнее будет говорить только о гранях самого корпуса, а не о рамках в классическом понимании.

К сожалению, никаких других подробностей об устройстве автор изображения не сообщил.

Наряду с безрамочным экраном слухи приписывали смартфону Рубина некую модульность. В каком конкретно виде эта модульность будет реализована пока точно неизвестно, но в начале года говорилось о проприетарном магнитном разъеме, обеспечивающем возможность расширения аппаратной функциональности устройства при помощи аксессуаров, которые также смогут выступать дополнительными источниками питания. На тот момент сообщалось о фирменном фотомодуле в форме сферической камеры, который позволит создавать высококачественные круговые панорамы. И поддержке моделей от сторонних производителей. Также говорилось, что экран смартфона Essential будет чувствителен к силе нажатия, как у Apple iPhone.

На изображении устройства также можно разглядеть вырез сверху под разговорный динамик и физическую кнопку на боковой грани. Это, разумеется, капля в море, но даже этой «капли» данных достаточно, чтобы составить первое впечатление.

Как сообщает ресурс TechCrunch, японский оператор SoftBank, числящийся ключевым инвестором стартапа Рубина, недавно отказал ему в финансировании на сумму $100 млн. Официально причина не называется, но есть сведения, что именно Apple виновата в срыве сделки. Якобы она пообещала вложить в принадлежащий оператору фонд Vision $1 млрд при условии отказа от поддержки проекта Рубина.

Источник: gsmarena и TechCrunch