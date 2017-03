Создатель Android Энди Рубин дразнит первым фото своего полностью безрамочного модульного смартфона Essential

В самом начале нынешнего года стало известно, что создатель операционной системы Android Энди Рубин основал компанию Essential Products. Первым продуктом этой компании должен стать смартфон с модульной конструкцией и безрамочным дизайном, нацеленный на конкуренцию с iPhone и Google Pixel.

И вот вчера Энди Рубин опубликовал на своей официальной страничке в Twitter первое фото этого загадочного смартфона. «Отец» Android сообщил, что «очень доволен тем, как развивается проект» и ему не терпится поскорее выпустить устройство, чтобы его могли «пощупать» другие люди.

I’m really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people’s hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm

— Andy Rubin (@Arubin) 27 марта 2017 г.