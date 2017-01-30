Создатель Flappy Bird выпустил новую игру Ninja Spinki Challenges!! с постепенно возрастающей сложностью

В 2013 году для мобильных устройств появилась игра Flappy Bird, быстро ставшая популярной и вызвавшая появление множества клонов. Но через несколько месяцев создатель игры Донг Нгуен (Dong Nguyen) удалил её из магазинов из-за шквала критики, вызванного сложностью прохождения.

Однако Нгуен не отказался от идеи создания игр, за минувшие годы он выпустил семь проектов, а сейчас вышла ещё одна его игра — Ninja Spinki Challenges!!. Она включает шесть мини-игр, требующих от пользователя ловкости и быстрой реакции. В некоторых из них предстоит уворачиваться от быстро движущихся врагов, в других – нужно стрелять во врагов и препятствия. Таймер показывает, как долго игроку удалось продержаться. Судя по всему, сложность Ninja Spinki Challenges!! тоже достаточно высока, но в этот раз она постепенно возрастает после завершения каждого раунда.

Игра Ninja Spinki Challenges!! распространяется бесплатно, но содержит рекламу. В случае проигрыша для повторного прохождения уровня игроку предстоит просмотреть рекламу. Загрузить Ninja Spinki Challenges!! можно в магазинах App Store и Google Play.

Источник: Engadget