Создатель Opera обвинил Google в препятствовании развитию браузеров Opera и Vivaldi и заявил о необходимости регулирования ее деятельности

Сооснователь и бывший глава Opera Software Йон фон Течнер (на фото выше) опубликовал в своем блоге небольшое послание, адресованное «друзьям в Google». Для краткого описания этого послания хорошо подойдет фраза из советского мультипликационного сериала про доброго кота Леопольда – «Ребята, давайте жить дружно».

Как пишет обиженный инженер, который сейчас занимает пост исполнительного директора Vivaldi Technologies, разработчика браузера Vivaldi, «Корпорация добра» начала все чаще злоупотреблять своим господствующим положением в различных сегментах. По сути, этот пост – обвинения Google в использовании нечестных методов конкуренции против браузеров Opera и Vivaldi.

Йон фон Течнер рассказывает, что они в Opera одними из первых встроили поисковик Google, когда компания Брина и Пейджа только начинала свой подъем на вершину «Олимпа». Это сотрудничество Течнер называет обоюдовыгодным. Но вскоре все изменилось. Говоря конкретнее, отношения между Opera и Google стали резко ухудшаться после того, как поисковый гигант стал теснее сотрудничать с Mozilla Foundation. Как рассказывает сооснователь Opera, Google отказалась от поддержки браузера Opera в Google Docs и ряде других своих сервисов, а также начала подталкивать пользователей к смене браузера. Обсуждение данной проблемы с сооснователем Google Сергеем Брином не принесло никаких результатов, и чтобы сохранить для пользователей доступ к сервисам поискового гиганта разработчики Opera вынуждены были скрывать идентификационные данные браузера (речь о данных User Agent, которые браузер передает сайту при его посещении).

После того как в 2008 году Google выпустила собственный браузер Chrome, ситуация только усугубилась.

Браузер Vivaldi, разработкой которого сейчас занимается Йон вон Течнер со своей новой командой, построен на движке Chromium. Это проект с открытым исходным кодом, в развитии которого участвует и Google, использующая наработки Chromium в собственном браузере Chrome. Казалось бы, с использованием сервисов Google здесь не должно быть никаких проблем, но реальность такова, что Vivaldi тоже вынужден скрывать данные для доступа к сервисам поискового гиганта.

Течнер также вспоминает, что уже через день после интервью Wired в конце мая 2017 года, в котором он высказал свое мнение касательно методов сбора персональных данных Facebook и Google, рекламные кампании Vivaldi в Google AdWords оказались заблокированы без предупреждения, причем во второй раз. Обратившись в Google за решением проблемы Vivaldi получила разъяснение в виде ряда «расплывчатых» положений и условий, которые необходимо было выполнить для возобновления доступа. Причем, как признали в Google, они не являлись «строгими» требованиями. В конечном итоге после выполнения всех требований блокировка была снята, но на это ушло целых три месяца.

В заключение Йон фон Течнер написал о том, что монопольное положение на рынках поиска и рекламы «испортило» Google и заявил о необходимости регулирования деятельности поискового гиганта.

«Будучи монополистом как в области поисковых систем, так и рекламных площадок, Google, к сожалению, не может устоять перед соблазном злоупотребления влиянием. Мне жаль видеть то, как та позитивная компания, которую я когда-то знал, превратилась в задиру. Блокировка конкуренции, основанная на безосновательных аргументах, только усугубляет антиконкурентные позиции Google. Я искренне надеюсь на то, что Google вернется на праведный путь.» — создатель Vivaldi и Opera Йон фон Течнер.

Источник: Vivaldi