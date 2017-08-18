Создатель Xiaomi Mi Mix Филипп Старк показал дизайн новой модели Xiaomi Mi Mix 2 [видео]

Безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix в свое время наделал много шума и хотя родоначальником жанра его не назовешь, поскольку у Sharp подобные модели появились раньше, именно с выходом устройства китайского производителя идея обрела столь высокую популярность и стала трендом этого года. И вот сейчас французский промышленный дизайнер Филипп Старк, ответственный за дизайн Xiaomi Mi Mix, показал, как будет выглядеть его преемник, который, вероятно, будет называться Xiaomi Mi Mix 2. Небольшой видеоролик, демонстрирующий внешность нового Xiaomi Mi Mix, дизайне опубликовал на своей страничке в Facebook.

В правом нижнем углу ролика видна надпись «концептуальный дизайн Xiaomi Mi Mix 2». Пока неясно, является ли этот дизайн, который демонстрирует ролик, окончательным, или же это лишь одна из рабочих версий.

Как видно в ролике, экран Xiaomi Mi Mix 2 имеет загнутые боковые края, как у нынешних Samsung Galaxy S8/S8+ и грядущего Samsung Galaxy Note 8. Но верхней рамки у Xiaomi Mi Mix 2 можно сказать, что нет, а нижняя рамка заметно уже. При этом на нижней рамке все же нашлось место под фронтальную камеру.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Mix 2 получит экран с соотношением сторон 18:9, который будет занимать более 95% площади лицевой панели. С таким дизайном это вполне реалистичный показатель. Также ходят слухи, что Xiaomi откажется от пьезоэлектрического керамического динамика в новой модели, заменив его новым решением, которое потребляет меньше энергии и обеспечивает более высокое качество звука.

На нижнем торце видны вырезы для двух громкоговорителей, между которыми расположился разъем USB-C для зарядки и передачи данных.

Xiaomi Mi Mix 2 проходит под кодовым названием Chiron. По предварительным данным, устройство получит 6-дюймовый дисплей Japan Display, однокристальную платформу Snapdragon 835 и основную камеру с сенсором Sony IMX386 разрешением 12 Мп и фронтальную камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора составит 3400 мА*ч. Младшая версия Xiaomi Mi Mix 2 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти будет стоить около $600, а старшая с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в эквивалент $750.

Анонс смартфона Xiaomi Mi Mix 2 ожидается 12 сентября.

Источник: gizmochina